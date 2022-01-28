Столтенберг: Российская агрессия против Украины приводит не к тому, что хочет Россия

НАТО разместит больше вооруженных сил альянса в Прибалтике и Польше в случае вторжения России в Украину. Об этом сказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Российская агрессия против Украины приводит к противоположному — не к тому, что хочет Россия. Потому что чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено на восточные части НАТО — территории членов нашей организации», — заявил он.

Столтенберг напомнил, что «до аннексии Крыма и осуществления военного контроля над Донбассом в Украине», у НАТО не было контингентов на востоке Альянса. «После 2014 года, после того, как Россия вторглась в Украину, мы на наших границах — в Польше и в Балтийских странах — разместили солдат и увеличили наше присутствие в Прибалтике, в регионе Черного моря. И мы должны обеспечить то, чтобы было понятно: если Россия сделает что-то такое, что сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит. Если будет задета страна НАТО, статья 5-я будет активирована. И причины, почему мы разместили вооруженные силы на востоке Альянса — это чтобы показать России, что если Россия опять вторгнется в Украину, то на восток НАТО будет переброшено еще больше сил», — заключил генсек НАТО.