Столтенберг: Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждала никакую из стран проходить через эти двери

Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждала никакую из стран проходить через эти двери, — Столтенберг — «Эху Москвы». Генсек НАТО привел в пример Швецию и Финляндию, которые не стремятся к членству в НАТО, но их лидеры посоветовали НАТО не подписывать документ, который закроет эти двери: «Страны хотят оставить за собой право решать свое будущее».
2022-01-28T18:09:11+03:00
2022-01-28T18:24:07+03:00
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Эксклюзив Эха 18:09, 28 января 2022
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