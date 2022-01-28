Столтенберг: Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждала никакую из стран проходить через эти двери

Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждала никакую из стран проходить через эти двери, — Столтенберг — «Эху Москвы». Генсек НАТО привел в пример Швецию и Финляндию, которые не стремятся к членству в НАТО, но их лидеры посоветовали НАТО не подписывать документ, который закроет эти двери: «Страны хотят оставить за собой право решать свое будущее».