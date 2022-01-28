Ведомство также поддержало обращение генсека ОДКБ Зася, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он также отметил, что МИД приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня между киргизской и таджикской сторонами.
Ранее между пограничниками Киргизии и Таджикистане произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие.
В МИД России призвали Киргизию и Таджикистан к мирному решению противоречий
Ведомство также поддержало обращение генсека ОДКБ Зася, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он также отметил, что МИД приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня между киргизской и таджикской сторонами.