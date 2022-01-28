Минобороны Венгрии ведет переговоры с США по размещению дополнительных сил на территории страны

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам. При этом он заявил, что ему неизвестно о том, что численность военных составит тысячу человек.



Ранее сообщалось, что США и союзники рассматривают возможность размещения своих войск в восточной Европе на территории Венгрии, Болгарии и Румынии.