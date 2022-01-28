Воронежский суд отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию

Ранее вышестоящая инстанция аннулировала документы о смене пола, — пишет «Новая газета». В суд обратился начальник СИЗО, который потребовал разъяснения в связи с тем, что приговор по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков осужденному вынесли уже после трансгендерного перехода. Сам фигурант дела ранее вину признал и сказал, что решил продавать наркотики, чтобы помочь деньгами семье и оплатить процедуры, необходимые для смены пола.