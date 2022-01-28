Генсек НАТО не исключает, что за кибератаками против Украины в январе могла стоять Россия

«Я не хочу детально говорить о наших разведданных, но мы осведомлены о том, что Россия была ответственна за кибератаки, которые происходили ранее. Так что, может быть, она ответственна за это и на этот раз», — сказал Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Атлантическим Советом. В середине января произошла хакерская атака на правительственные сайты Украины, в частности на ресурсы Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров.