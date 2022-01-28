В следствии по делу о взрывах на военных складах в Чехии появился новый фигурант — бывший российский военнослужащий

В следствии по делу о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в Чехии появился новый фигурант — бывший российский военнослужащий, — сообщило Чешское радио со ссылкой на источники в полиции, а также Службе безопасности и информации Чехии. СМИ уточняет, что он проживает в Греции, имеет чешский паспорт, имя подозреваемого — Николай Шапошников. Утверждается, что он сотрудничал с компанией, которая арендовала склады. Следователи считают, что он мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств.
2022-01-28T17:21:29+03:00
2022-01-28T17:21:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971976-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:21, 28 января 2022
Загрузка комментариев...