Генсек НАТО признал наличие разногласий между союзниками по тому, какую помощь оказывать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие разногласий между союзниками по тому, какую помощь оказывать Украине. При этом он подчеркнул, что планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет. В вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполнятся на 100%».
2022-01-28T17:13:36+03:00
2022-01-28T17:13:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:13, 28 января 2022
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