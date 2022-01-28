Володин заявил, что Россия не будет воевать с Украиной

При этом он обвинил США в попытках столкнуть страны, пишет Володин в своем телеграм-канале. Он заключил, что России и Украине нужен мир, а США и европейским странам — война. Чтобы достичь всего этого, пишет спикер Госдумы, нужен диалог, «построенный на принципах взаимного уважения».