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16:53, 28 января 2022

Противники QR-кодов проиграли суд в Петербурге

Они хотели оспорить постановление №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19» в пунктах, связанных с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации либо подтвержденного статуса переболевшего.


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