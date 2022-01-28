Противники QR-кодов проиграли суд в Петербурге

Они хотели оспорить постановление №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19» в пунктах, связанных с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации либо подтвержденного статуса переболевшего.
2022-01-28T16:53:47+03:00
2022-01-28T16:53:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:53, 28 января 2022
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