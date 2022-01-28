Путин провел телефонные переговоры с Макроном

Темой беседы стал вопрос о гарантиях безопасности, сообщили в Кремле. Путин заявил Макрону что полученные оветы США и НАТО не учитывают основные озабоченности России, включая нерасширение НАТО на восток, возврат границ альянса 1997 года и неразмещение ударных систем у российских границ.



Президент России также обратил внимание Макрона на важность выполнения Украиной «минских соглашений», и вместе с ним подтвердил настрой и дальше работать в «нормандском формате».