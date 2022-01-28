Адвокаты Заремы Мусаевой не могут встретиться с подзащитной

Они не могут попасть в спецприемник, где находится арестованная, — рассказала «Эху Москвы» представитель организации «Комитет против пыток» Наталья Курекина.

Курекина добавила, что комитет против пыток подал жалобу на постановление об административном аресте Мусаевой на 15 суток. Ее признали виновной в нападении на полицейского. На прошлой неделе сотрудники управления МВД по Чечне силой вывезли Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный. Правозащитники говорят, что действия силовиков связаны с преследованием подозреваемых в участии в деятельности одного из оппозиционных телеграм-каналов.