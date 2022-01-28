Против них применялась известная шпионская программа «Pegasus», сообщил МИД Финляндии. Сейчас слежка за ними уже не ведется.
Программа «Pegasus» разработана израильской компанией NSO Group. В ней утверждают, что право на пользование программой предоставляется израильскими властями только государствам и государственным агентствам.
МИД Финляндии сообщил, что его сотрудники, работающие за границей, стали жертвами кибершпионажа
Против них применялась известная шпионская программа «Pegasus», сообщил МИД Финляндии. Сейчас слежка за ними уже не ведется.