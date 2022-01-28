МИД РФ: Лавров и глава МИД ФРГ выразили поддержку работе «нормандского формата» по урегулированию на Украине

Лавров и глава МИД ФРГ в ходе телефонного разговора выразили поддержку работе «нормандского формата» по урегулированию на Украине, — сообщили в МИД РФ. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили переговоры по восстановлению Иранской сделки.
2022-01-28T15:42:13+03:00
2022-01-28T15:42:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:42, 28 января 2022
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