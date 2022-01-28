МИД РФ: Лавров и глава МИД ФРГ выразили поддержку работе «нормандского формата» по урегулированию на Украине

Лавров и глава МИД ФРГ в ходе телефонного разговора выразили поддержку работе «нормандского формата» по урегулированию на Украине, — сообщили в МИД РФ. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили переговоры по восстановлению Иранской сделки.