В 2021 году россиян больше всего беспокоил вопрос защиты персональных данных

При это в 2020 году он волновал лишь 3% граждан, когда в 2021 — уже 45%, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Следом идет доступность государственных услуг и правосудия, а замыкают тройку киберпреступления.
2022-01-28T15:23:44+03:00
2022-01-28T15:40:21+03:00
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15:23, 28 января 2022
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