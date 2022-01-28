Депутату Мосгордумы Митрохину запретили выезд из РФ, сообщили в партии «Яблоко». Также арестованы его счета. Меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам после участия Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях.
2022-01-28T15:18:11+03:00
2022-01-28T15:18:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:18, 28 января 2022
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