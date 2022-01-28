Ее обнаружили в километре от места трагедии, сообщает 47news.ru со ссылкой на МВД. Эту информацию подтвердила областные прокуратура и следственный комитет.
Поиски шли почти 10 дней после того, как женщина нырнула в прорубь, которая являлась самодельной. Спасатели совершили десятки погружений. Сама трагедия попала на видео.
Спасатели нашли тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области
Ее обнаружили в километре от места трагедии, сообщает 47news.ru со ссылкой на МВД. Эту информацию подтвердила областные прокуратура и следственный комитет.