Спасатели нашли тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области

Ее обнаружили в километре от места трагедии, сообщает 47news.ru со ссылкой на МВД. Эту информацию подтвердила областные прокуратура и следственный комитет.



Поиски шли почти 10 дней после того, как женщина нырнула в прорубь, которая являлась самодельной. Спасатели совершили десятки погружений. Сама трагедия попала на видео.