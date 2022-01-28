Лукашенко: Я сторонник двух сроков президентства

Глава Белоруссии заявил, что президент должен занимать пост не более двух сроков. При этом Лукашенко не жалеет, что принял участие в последних президентских выборах. Он отметил, что был готов к победе другого кандидата, но «все оказались жуликами».

«Слава богу, что я не ушел от последних выборов. Помните, я говорил: «Подпишитесь за альтернативных кандидатов». Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там [в заключении] находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он признался, что считает для себя абсолютно неприемлемыми три вещи: «плач детей, насилие над женщиной и убийство животных».