Адвокат арестованного ректора Шанинки Сергея Зуева рассказал об ухудшении его состояния

Адвокат арестованного ректора Шанинки Сергея Зуева в эфире телеканала «Дождь*» рассказал об ухудшении его состояния. Сергей Севрук сообщил, что его подзащитный «с трудом ходит с палкой», жалуется на слабость, головокружение.

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