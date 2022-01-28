Адвокат арестованного ректора Шанинки Сергея Зуева рассказал об ухудшении его состояния

Адвокат арестованного ректора Шанинки Сергея Зуева в эфире телеканала «Дождь*» рассказал об ухудшении его состояния. Сергей Севрук сообщил, что его подзащитный «с трудом ходит с палкой», жалуется на слабость, головокружение.
2022-01-28T14:37:32+03:00
2022-01-28T14:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 28 января 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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