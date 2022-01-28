Закон о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом могут принять в июле или в осеннюю сессию

В комитете ГД по семье рассчитывают на принятие закона о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом в июле или в осеннюю сессию, рассказала РИА Новости глава комитета.
2022-01-28T14:33:05+03:00
2022-01-28T14:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 28 января 2022
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