Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата Австралии. Он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Медведев — вторая ракетка мира. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата Австралии. Он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Медведев — вторая ракетка мира. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.