Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся внешней политики страны. Президент отметил, что МИД России подготовил новый проект концепции внешней политики, в котором учитываются изменения в международной политике.

«Совет безопасности России так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности — о внешней политике», – сказал Путин.