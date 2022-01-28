Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Пожизненный срок будет предусматриваться для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.
2022-01-28T14:09:54+03:00
2022-01-28T14:09:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 28 января 2022
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