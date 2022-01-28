Лукашенко пригрозил Литве закрыть транзит грузов через территорию Белоруссии. Таким образом он отреагировал на то, что Литва не пускает в свои порты товары из Белоруссии.

«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там (в портах Литвы – прим. ред.) никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах. Транспорт остановится, мы не пустим ваш экспорт через Беларусь, забудете эту дорогу. А с Россией договоримся, и по другим дорогам не попадете», – заявил Лукашенко.