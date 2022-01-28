Посол в Москве: США ждут ответа по гарантиям безопасности, переданный Америкой документ открывает путь к деэскалации

США ждут ответа России по гарантиям безопасности, переданный Вашингтоном документ открывает путь к деэскалации, — заявил посол США в РФ Джон Салливан. Ответы США на предложения РФ учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, отметил он.