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13:22, 28 января 2022

Лавров: РФ по-прежнему не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Навальным

«Во-первых, мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически. Как случилось, что пилот, который не хотел, чтобы Певчих брала бутылку с собой, в итоге согласился? Опять же, был какой-то шестой пассажир. Это все задано в германском парламенте, в бундестаге», — сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио " Комсомольская правда".

«Обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами», — подчеркнул он.



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