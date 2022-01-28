Путин при контактах с Лукашенко обсуждает судьбу граждан РФ, арестованных в Белоруссии

«Безусловно, никто не обходит это молчанием», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, поднимается ли эта тема в ходе переговоров.
2022-01-28T13:15:14+03:00
2022-01-28T13:46:18+03:00
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13:15, 28 января 2022
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