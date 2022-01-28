Токаев к концу года может покинуть пост главы партии Nur Otan

Он считает, что президент должен дистанцироваться от партии. Токаев подчеркнул, что конституционная обязанность главы государства – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом.

«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan», – заявил глава Казахстана.

Кроме того, может быть упразднена позиция первого зампреда Nur Otan. Сейчас эту должность занимает Бауыржан Байбек.

«Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию Исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям», – добавил Токаев.

Также стало известно, что дочь Назарбаева Дарига вышла из состава политсовета партии Nur Otan.