Песков: Понятно, что настоящие цифры заболевших незначительно больше, чем официально зарегистрированные

Абсолютно точной статистики по COVID нет, количество заболевших очевидно больше, так так многие не тестируются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что в администрации президента тоже есть антиваксеры, они «подвергаются остракизму». Песков сообщил, что в администрации Кремля многие болеют COVID, у «омикрона» взрывная заразность. Тем не менее цифры по заразившимся «омикроном» в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут.