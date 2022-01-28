Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня направит коллегам из западных стран запрос о выполнении обязательств в рамках ОБСЕ. Об этом он сказал в интервью для четырех радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и «Спутник».

«Я сегодня, как и предупреждал, направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением, официально, объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне», — отметил С.Лавров.

По его словам, «это принципиальный вопрос». «Прежде чем обсуждать отдельные практические аспекты европейской безопасности, мы хотим посмотреть на то, как Запад, ну я хотел сказать, будет изворачиваться на этот раз. Но я надеюсь, что все-таки они по честному ответят, что они имеют в виду, когда выполняют эти договоренности исключительно в одностороннем ключе, который выгоден им, полностью опуская то, что право на союзы прямо обусловлено недопустимостью укрепления безопасности одних стран за счет других. Вот посмотрим, что нам ответят», — заключил С.Лавров.