Лавров: РФ готовит предложения на случай, если не удастся договориться с США, окончательное решение примет Путин

Россия готовит предложения на случай, если не удастся договориться с США и НАТО, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для четырех радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и «Спутник».

«Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума? Президент уже об этом сказал. Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры.

Отвечая на прямой вопрос, какими эти меры могут быть, он сказал: «Они могут быть самыми разными. И я буду принимать решение на основе тех предложений, которые мне представят наши военные». Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений, по крайней мере, сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и НАТО. Предложения об ответе будут готовиться президенту, и решение будет принимать президент», — сказал он.