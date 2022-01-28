Лавров: Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, пусть приезжает в Москву или Сочи

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, пусть приезжает в Москву или Сочи, заявил министр иностранных дел РФ в интервью для четырёх радиостанций: «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. По словам Лаврова, Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс — это внутриукраинский вопрос.
2022-01-28T12:36:28+03:00
2022-01-28T12:54:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 12:36, 28 января 2022
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