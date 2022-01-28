Лавров: Запад поставками Киеву оружия хочет подставить тех, кто может сорваться на вооруженный конфликт

Запад поставками Киеву оружия хочет подставить тех, кто может сорваться на вооруженный конфликт, — из интервью министра иностранных дел РФ для четырёх радиостанций: «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. Он подчеркнул, что США цинично используют Украину против России.

Лавров отметил, что на фоне эвакуации американских дипломатов с территории Украины России тоже следует принять меры предосторожности по поводу своих дипломатов на Украине в условиях возможных провокаций.

Министр добавил, что никто, кроме США, не может заставить Киев выполнять Минские договоренности. По его словам, сейчас Киев понял, что Берлин и Париж не будут заставлять его выполнять Минск-2, и думает, что теперь можно делать все.