Лавров: Байден в Женеве сам заявил Путину, что хочет помочь в реализации Минских соглашений

Байден в Женеве сам заявил Путину, что хочет помочь в реализации Минских соглашений, в том числе по автономному статусу Донбасса, — сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik.
2022-01-28T12:18:31+03:00
2022-01-28T12:18:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:18, 28 января 2022
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