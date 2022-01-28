Лавров: Байден в Женеве сам заявил Путину, что хочет помочь в реализации Минских соглашений

Байден в Женеве сам заявил Путину, что хочет помочь в реализации Минских соглашений, в том числе по автономному статусу Донбасса, — сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik.