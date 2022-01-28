Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов 27 января направился в Минск, — сообщил Сергей Лавров в интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. Глава МИД добавил, что работа по дорожным картам Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года. Также министр заверил, что внешнеполитическое ведомство будет следить за судьбой россиянки Цвикевич, задержанной накануне в Белоруссии.
2022-01-28T12:07:57+03:00
2022-01-28T12:10:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:07, 28 января 2022
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