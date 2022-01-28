Лавров: Расследование убийства журналистов в ЦАР продолжается

Расследование убийства журналистов в ЦАР продолжается, — сообщил министр иностранных дел Лавров в интервью для четырех радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. «Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась информация про эту группировку 3R и мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей», — сказал он.
2022-01-28T12:03:09+03:00
2022-01-28T12:12:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 28 января 2022
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