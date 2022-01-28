Россия не изменит свою позицию по гарантиям безопасности после получения ответов от США и НАТО, — из интервью министра иностранных дел РФ для четырёх радиостанций: «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. По словам Лаврова, в этом вопросе нет возможности для компромисса, если США будут перевирать доводы РФ по вопросам безопасности.

«Ответы США и НАТО не могут удовлетворить Россию по главной проблеме, нам нужен четкий ответ по неделимости безопасности, а не отговорки», — подчеркнул министр.