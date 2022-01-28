Лавров назвал бессмысленным вопрос о возможности обращения России в СБ ООН за разрешением на применение силы в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бессмысленным вопрос о возможности обращения России в Совет безопасности ООН за разрешением на применение силы в Украине. Об этом министр сообщил в интервью для четырех радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik.

«Вопрос, который касается Совета безопасности ООН. Если я правильно, услышал вопрос, почему Россия не обратилась в Совет безопасности ООН за разрешением на применение силы [в Украине], если оно потребуется. Я даже не буду объяснять бессмысленность этой фразы. Слова «если» не существует в практических действиях любой страны», — сказал он.