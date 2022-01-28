Лавров: необходимо принудить Украину выполнить Минские соглашения

Лавров заявил, что вопрос о признании непризнанных ЛНР и ДНР следует рассматривать со стороны позиции России о необходимости принуждения Украины к выполнению Минских соглашений, — из интервью министра иностранных дел РФ для четырёх радиостанций: «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. Он отметил, что Минские соглашения предполагают сохранения целостности украинских территорий.
2022-01-28T11:32:46+03:00
2022-01-28T11:39:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 28 января 2022
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