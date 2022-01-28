Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать посла РФ Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам посла США. В интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik — министр иностранных дел обратил внимание, что «если хамство США по вопросам функционирования дипмиссий будет продолжаться, то у нас есть еще резервы, чтобы ответить, эту ситуацию «выравнивать»».