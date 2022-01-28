Лукашенко: Белоруссия готова начать военные действия, если против РФ будет агрессия. По его словам, если же агрессия будет совершена против Белоруссии, то на ее территории окажутся сотни тысяч военных из России.
2022-01-28T11:22:51+03:00
2022-01-28T11:32:27+03:00
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11:22, 28 января 2022
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