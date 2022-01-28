Z Архив новостей новости
5 5 6 892
11:22, 28 января 2022

Лукашенко: Белоруссия готова начать военные действия, если против РФ будет агрессия

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лукашенко: Белоруссия готова начать военные действия, если против РФ будет агрессия. По его словам, если же агрессия будет совершена против Белоруссии, то на ее территории окажутся сотни тысяч военных из России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 223 6 20150 21.01
Блоги

+ «С нами не надо связываться» 03:40 «С нами не надо связываться» «Ни мы, ни русские не хотим воевать, но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать — ломанем так, что мало не покажется»...

5 156 6 46217 21.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 109 6 11128 22.01
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 148 6 17547 26.01
Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что бедность является главной проблемой России Он считает, что с бедностью связаны проблемы здоровья и преступности…

5 39 6 5331
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 45 6 6422 26.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6389 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 258 6 50681 22.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 141 6 27952 25.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 113 6 23005 26.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 182 6 37517 22.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 25 6 5361 27.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 186 6 39518 23.01
Блоги

Павел Дуров: Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики…

5 101 6 21826 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать…

5 47 6 10961 07:22
Блоги

«Американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине» Комментарий посольства России в США…

5 120 6 29308 26.01

Популярное за неделю

Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что бедность является главной проблемой России Он считает, что с бедностью связаны проблемы здоровья и преступности…

5 39 6 5468
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 73 6 88311 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 12 6 7067 23.01
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Блицкрига не будет У России сейчас примерно 3300 танков. У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW и восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров». Добро пожаловать в ад…

5 286 6 164496 24.01
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 39 6 70888 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9407178
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5150026

Сегодня в эфире