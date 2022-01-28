Роскомнадзор составил протокол в отношении адвоката Ивана Павлова о нарушении правил работы иноагента

Роскомнадзор составил протокол в отношении адвоката Ивана Павлова* (признан иноагентом) о нарушении правил работы иноагента. Основанием послужило отсутствие маркировки публикаций СМИ-иноагента. Дело направлено в Куйбышевский суд Петербурга. Дата заседания пока не назначена, передает ТАСС слова Александра Передрука, который представляет интересы адвоката. За нарушение Павлову грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.