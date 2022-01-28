Роскомнадзор составил протокол в отношении адвоката Ивана Павлова о нарушении правил работы иноагента

Роскомнадзор составил протокол в отношении адвоката Ивана Павлова* (признан иноагентом) о нарушении правил работы иноагента. Основанием послужило отсутствие маркировки публикаций СМИ-иноагента. Дело направлено в Куйбышевский суд Петербурга. Дата заседания пока не назначена, передает ТАСС слова Александра Передрука, который представляет интересы адвоката. За нарушение Павлову грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.
2022-01-28T11:17:28+03:00
2022-01-28T11:28:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971788-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3608942.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:17, 28 января 2022
* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.
Загрузка комментариев...