Лавров: Если это зависит от РФ, войны не будет

Если это зависит от РФ, войны не будет, — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. Министр подчеркнул, что не может сказать, что переговоры завершены, потому что в полученных вчера ответах на российские предложения есть «рациональные зерна по второстепенным вопросам».