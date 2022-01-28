Лавров: Если это зависит от РФ, войны не будет

Если это зависит от РФ, войны не будет, — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для четырёх радиостанций — «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik. Министр подчеркнул, что не может сказать, что переговоры завершены, потому что в полученных вчера ответах на российские предложения есть «рациональные зерна по второстепенным вопросам».
2022-01-28T11:09:00+03:00
2022-01-28T11:28:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971784-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3608944.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:09, 28 января 2022
Загрузка комментариев...