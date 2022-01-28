Верховный суд Нидерландов принял жалобу музеев Крыма на решение передать так называемое скифское золото Украине. Для истцов это уже третья попытка доказать в суде, что коллекция драгоценностей должна остаться в фондах полуострова.

В Верховном суде Нидерландов пока не знают, когда именно преступят к предварительным слушаниям. В конце прошлого года апелляционный суд в Амстердаме решил, что скифское золото все же нужно передать Украине, так как именно она является собственником драгоценностей. Ведь западные страны не признают Крым частью России, поэтому и культурные ценности на ее территории по праву принадлежат украинской стороне. Дело рассматривают в Нидерландах, потому коллекция, собранная из экспонатов четырех крымских музеев, попала туда еще в 2014 году, до присоединения полуострова к России. Артефакты показали иностранцам на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря».

Скифское золото состоит из сотен артефактов, найденных в Северном Причерноморье. Некоторым из них более двух тысяч лет.