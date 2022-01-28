США запросили встречу Совета Безопасности ООН из-за ситуации на украинских границах. В Вашингтоне считают, что обсуждать эту проблему следует уже в понедельник.

В Соединенных Штатах объявили, что необходимость провести открытое заседание Совбеза назрела в связи с «угрожающим поведением России». В Вашингтоне утверждают, что обсуждение этого вопроса сейчас имеет решающее значение для международного мира и безопасности.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия собрала на западных границах более ста тысяч военнослужащих. Также, по её словам, Москва участвует и в других дестабилизирующих процессах, направленных против Украины. В связи с этим, как отмечается в обращении, члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и определить, чем рискует и Киев, и Москва и европейские страны в случае «дальнейшего российского вторжения на Украину».

Ранее на этой неделе постоянное представительство России при ООН обвинило США во лжи. В дипмиссии подчеркнули, что вместо того, чтобы вести диалог, Вашингтон занимает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию».