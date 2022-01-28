Министерство труда предлагает сделать единую внебюджетную структуру из ПФР и Фонда социального страхования

Министерство труда, по данным газеты «Коммерсант», предлагает сделать единую внебюджетную структуру из Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Предполагается, что это произойдёт в течение нескольких лет.

Социальный фонд — так называется единая внебюджетная организация, которую авторы инициативы предлагают создать вместо двух государственных учреждений. Об этом газета «Коммерсант» пишет со ссылкой на еще не опубликованные материалы Министерства труда. Предполагается, что в результате этих изменений снизятся административные расходы на управленческий аппарат, потому что вместо двух фондов появится один. Также работодателям предлагается платить единый взнос и на пенсионное, и на социальное страхование.

Издание отмечает, что важнейшая предпосылка для этих изменений — цели, заложенные правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Они предполагают, что к 2025 году все услуги в этой области будут предоставлять через интернет-сервис Единая цифровая платформа. «С учётом появления у ПФР и ФСС такого объема единой инфраструктуры объединение их аппаратов было только вопросом времени» — пишет газета.

Она также отмечает, что, согласно задумке, «Социальный фонд» будет не государственным учреждением, как ПФР и ФСС сейчас, внебюджетным. Учредителем структуры выступит правительство.

Закона об объединении фондов еще нет. Его планируется вынести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.