Посол РФ в Вашингтоне считает критику со стороны США чеченских властей вмешательством во внутренние дела страны

Российский посол в Вашингтоне считает критику со стороны США чеченских властей вмешательством во внутренние дела страны. Анатолий Антонов настаивает, что обвинения в репрессиях не подкреплены достоверной информацией.

Американский Госдепартамент на днях выразил тревогу в связи с сообщениями о задержаниях, которые осуществляет чеченское руководство. В Вашингтоне также говорили о похищениях родственников, чеченских правозащитников и диссидентов. Одним из громких стало задержание чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде супруги судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

Между тем, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал новое видео, в котором утверждает, что состояние задержанной хорошее, ей оказывают помощь медики.

На самом видео Мусаеву несколько раз показывают в камере спецприемника, однако, она ничего не произносит. Чеченские власти говорят, что Мусаева была арестована на