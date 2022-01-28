В Белоруссии задержали россиянку из-за участия в протестах

Веру Цвикевич задержали в Минске накануне, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». О том, как именно это произошло, не уточняется. Также с тех пор неизвестно, где она находится и в каком состоянии. Понятно лишь то, что Цвикевич проходит по уголовному делу об участии в митингах, которые, как написано в законе, нарушают общественный порядок.

В позапрошлом году, когда в Белоруссии из-за результатов президентских выборов проходили массовые протесты по всей стране, россиянка попала на обложку газеты «Комсомольская правда». На фотографии она в легкой летней одежде позирует на фоне колючей проволоки и вооруженных силовиков. Теперь, согласно белорусскому закону, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Цвикевич далеко не первая гражданка России, которую задержали в соседней стране на фоне протестов. Как говорят в российском посольстве в Минске, в белорусских колониях сидят несколько сотен ее соотечественников. Еще множество граждан находятся в СИЗО.