В Центробанке полагают, что институционализация майнинга в России приведет к росту рисков для экономики и граждан, передает ТАСС. В ЦБ объяснили, что, хотя майнинг напрямую и не относится к компетенциям Банка России, в Центробанке все равно видят «большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан».