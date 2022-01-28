В Центробанке полагают, что институционализация майнинга в России приведет к росту рисков для экономики и граждан, передает ТАСС. В ЦБ объяснили, что, хотя майнинг напрямую и не относится к компетенциям Банка России, в Центробанке все равно видят «большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан».
2022-01-28T09:53:06+03:00
2022-01-28T10:07:28+03:00
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09:53, 28 января 2022
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