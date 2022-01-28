Сотрудничество России и Венесуэлы должно охладить Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Каракаса, передает РИА Новости. По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова, сотрудничество двух стран выступает как стабилизирующий фактор на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро.

«На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области (военно-технического сотрудничества, – прим. ред.) ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами. В остальном — это гармоничное сочетание

потребностей и возможностей», – добавил дипломат.